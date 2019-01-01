بوجبا على الطريق الصحيح للعودة إلى مانشستر يونايتد

اللاعب قد يعود للمشاركة في أقل من شهر مع الشياطين

ألمح بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اقترابه من التعافي من إصابته والعودة من جديد لفريقه.

ويغيب اللاعب الفرنسي عن صفوف الشياطين الحمر، منذ نهاية سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل، أبعدته عن الملاعب 8 مباريات حتى الآن.

ونشر اللاعب صاحب الـ 26 عاماً، بعض مقاطع الفيديو على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستاجرام، وهو يقوم بفك جبيرة القدم، وبعدها يخطو أولى خطواته وعلق قائلاً: "أستمتع بتلك اللحظة".

وكان أولى جونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر قد أعلن في وقت سابق أن بوجبا سيعود إلى الفريق في ديسمبر القادم.

بعد إصابته تعرض مانشستر يونايتد إلى فترة من تراجع النتائج، حيث تعادل الفريق أمام ألكمار في الدوري الأوروبي، ثم تعادل مع نيوكاسل في البريميرليج قبل أن يستفيق الفريق.

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وعاد الشياطين الحمر إلى الطريق الصحيح، حيث حققوا الفوز في خمس مباريات من آخر ست مباريات لهم.

جدير بالذكر أن بوجبا لعب هذا الموسم مع الشياطين الحمر، خمس مباريات في الدوري الإنجليزي صنع خلالها هدفين.