"بوجبا سيرتكب نفس الأخطاء الغبية حتى يصل 35 عامًا"!

وجه بول سكولز أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي انتقادات حادة إلى الفرنسي بول بوجبا نجم وسط "الشياطين الحمر".

ومرة أخرى، خيب بوجبا آمال عشاق مانشستر يونايتد، وهذه المرة خلال التعادل أمام أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-2 في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو المقبل، وهناك الكثير من التكهنات حول مستقبله، في ظل عدم تمديد عقده مع "الشياطين الحمر" حتى الآن.

سكولز، وخلال تحليله للمباراة، أكد أن بوجبا سيواصل ارتكاب نفس الأخطاء التي يقع فيها كل مرة، حتى المرحلة الأخيرة في مسيرته.

ماذا قال سكولز عن بوجبا؟

سكولز وفي حديثه لقناة "بي تي سبورت" الإنجليزية، قال عن بوجبا: "إنه يحتاج إلى شخص يتحدث معه طوال الوقت، شخص يحترمه تمامًا ويتمتع بالخبرة".

وأضاف: "إنه لاعب متمرس حقًا، لكنه سيصل إلى عمر 35 عامًا وسيقوم بنفس الأمور الغبية، والاحتفاظ بالكرة بالطريقة التي يعرفها الجميع".

سكولز ألقى الضوء على حقيقة أن بوجبا لا يزال يكافح للتطور منذ عودته إلى مانشستر يونايتد.

وقال أسطورة يونايتد: "أهم شيء لأي لاعب هو تركيزه، لكنه أحيانًا يفقد تركيزه تمامًا".

وأكمل: "لقد كان ممتازًا في يوفنتوس، وهذا سبب توقيع مانشستر يونايتد معه، لكنك تنظر إلى اللاعبين من حوله، بيرلو وكيليني وبوفون، ومدرب عداوني، الجميع كان يتحدث معه طوال الوقت، وسيحتاج إلى هذا النوع من المعاملة حتى يبلغ من العمر 35 عامًا".

فرديناند يتفق مع سكولز

ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد اتفق مع زميله السابق في انتقاد بوجبا، مؤكدًا أن الفرنسي يحتاج إلى لاعبين ليطلبوا منه التركيز.

وقال فرديناند: "اعتقدت أن بوجبا كان حرًا عدة مرات، لكنه كان مهملًا بعض الشيء".

وأضاف: "في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى أن يتم إخبارك لتركز، وأن تلعب بلمسة واحدة أو اثنتين".

وأكمل: "يجب أن يخبر نفسه أنه لم يقم بعمل جيد بما فيه الكفاية، ذلك النوع من المحادثات الهامة لا يحدث في مانشستر يونايتد".

واختتم ريو فرديناند تصريحاته قائلًا: "لا يوجد لاعب في العالم يبدأ كل مباراة على أكمل وجه".

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