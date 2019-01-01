بيريز يحاول إقناع زيدان بمنح الفرصة لجاريث بيل

لصعوبة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا

طلب فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، من مدرب الفريق زين الدين زيدان، منح الفرصة للاعبه الويلزي جاريث بيل الموسم القادم.

مستقبل بيل مع ريال برز كأحد علامات الاستفهام في ريال منذ الموسم الماضي، نظراً للمعاملة السيئة التي يحظى بها من زيدان.

الميرينجي حاول التخلي عن الدولي الويلزي، بإيجاد أي عرض مناسب لبيعه والتخلص من راتبه.

صحيفة "تايمز" الإنجليزية أكدت أن جميع محاولات ريال انتهت بالفشل، ليصبح زيدان مجبراً على استمراره.

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وهو ما دفع بيريز لمحاولة إقناع زيدان بالاعتماد على بيل، وصرف النظر عن التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

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ويأتي ذلك لصعوبة التعاقد مع الدولي الفرنسي هذا الصيف، نظراً للمطالب المادية المرتفعة لناديه بالحصول على ما يزيد عن 150 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن بيل ارتبط خلال سوق الانتقالات الحالي بالعودة مرة أخرى للبريميرليج، من بوابة مانشستر يونايتد وتشيلسي أو فريقه السابق توتنهام، لكن يبدو وأنه سيبقى موسم آخر بالعاصمة الإسبانية مدريد.