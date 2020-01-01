بوجبا بعد إجراء العملية الجراحية: ما زالت على قيد الحياة

بطل العالم يطمئن متابعيه على حالته الصحية بعد نجاح العملية الجراحية

سبق الفرنسي بول بوجبا ناديه مانشستر يونايتد، بإعلان خضوعه لعملية جراحية لإنهاء معاناته مع إصابته في الكاحل التي ألمت به مع آخر ساعات العام المنقضي.

ويعيش بطل العالم واحد من أسوأ مواسمه في مسيرته كلاعب، بالاكتفاء بالظهور بالقميص الأحمر 7 مرات، منهم مباراتين كبديل بعد عودته من إصابة على مستوى إصبع القدم، على إثرها غاب عن الملاعب أكثر من شهرين.

وحامت الشكوك حول الطريقة التي سيتعافى منها من إصابته الجديدة، ما بين اللجوء للعلاج الطبيعي أو التدخل الجراحي، قبل أن يفاجئ متابعيه بنشر صورته على سريره بعد خروجه من غرفة العمليات.

ونشر مقطع فيديو قصير عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه "لا أعرف أين أنا.. لكنني لست في حالة سكر. ما زالت على قيد الحياة".

ورغم تحفظ اللاعب على فترة غيابه، إلا أن أغلب التقارير ترجح استمرار غيابه لمدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن ستة أسابيع.

وتأتي معاناة بوجبا، بالتزامن مع حرب التصريحات التي يشنها وكيله مينو رايولا على مانشستر يونايتد ومجلس إدارته، بوصف الكيان بالبيئة المدمرة لأعتى أساطير الكرة بما فيم عظماء القرن الماضي بيليه، دييجو أرماندو مارادونا وباولو مالديني –بحسب تعبيره-.

وارتبط مستقبله بمشروع ريال مدريد الجديد مع زين الدين في فصل الصيف الماضي، إلا أن إصرار اليونايتد على بقائه حال دون ذهابه إلى "سانتياجو بيرنابيو"، رغم اعترافه علنًا برغبته في البحث عن تحدٍ جديدٍ.