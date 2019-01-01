بوتيا في خطر بسبب اقتراب لاعب وسط فلامنجو للهلال

الهلال يسعى لحسم صفقة لاعب وسط الهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يفكر نادي الهلال السعودي في استبعاد ألبرتو بوتيا مدافع الفريق من قائمة الموسم الجديد وعدم تواجده مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وكان بوتيا أحد العناصر الأساسية مع الهلال خلال الموسم الماضي وقدم مستوى جيد مع الزعيم خلال المباريات الذي تواجد بها أساسيًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الهلال قد يطيح بألبرتو بوتيا في حالة التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة أن الهلال يسعى في الوقت الحالي للحصول على توقيع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فلامنجو البرازيلي.

وأكدت التقارير أن الهلال قد توصل لاتفاق مع النادي البرازيلي على ضم كويلار، وفي حالة نجاح المفاوضات سيتم الإطاحة ببوتيا.

وسيكون اللاعبين الأجانب وقتها في حالة التعاقد مع كويلار، الفرنسي جوميس والسوري عمر خربين والإيطالي جيوفينكو والبيروفي كاريلو والبرازيلي كارلوس إدواردو والكوري هيون جانج إضافة للاعب الكولومبي.