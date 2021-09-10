بوتشيتينو يعلن غياب ميسي، وطائرات خاصة لنجوم أمريكا الجنوبية!

بسبب خوض ثلاث مباريات في فترة التوقف الدولي بأمريكا الجنوبية، أزمات عديدة لفرق أوروبا.

تسبب جدول المباريات الدولية الخاص بقارة أمريكا الجنوبية لشهر سبتمبر الجاري في أزمات عديدة لكبار فرق أوروبا في الساعات الماضية.

آخر من عانى من تلك الأزمات هو باريس سان جيرمان الذي أعلن مديره الفني ماوريسيو بوتشيتينو اليوم عن غياب نجومه عن مواجهة كليرمونت مساء السبت.

ما الذي قاله ماوريسيو بوتشيتينو عن غياب نجومه؟

أكد بوتشيتينو أن نجوم فريقه ممن لعبوا مباريات تصفيات كأس العالم في التوقف الدولي بقارة أمريكا الجنوبية لن يتواجدوا في اللقاء القادم.

وقال بوتشيتينو: "من لعبوا مباريات في أمريكا الجنوبية لن يكونوا معنا في المباراة المقبلة، بالتحديد ليوناردو باريديس وليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ونيمار".

هل باريس سان جيرمان المتضرر الوحيد؟

النادي الباريسي لم يكن المتضرر الوحيد من خوض نجوم أمريكا الجنوبية لثلاث مباريات في التوقف الدولي، حيث تعاني معظم أندية أوروبا من مشاكل في عودة نجومها.

معظم فرق الدوري الإيطالي أرسلت طائرات خاصة لنجومها من أجل العودة مبكرًا واللحاق بمباريات الجولة الجديدة من البطولة المحلية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فالثنائي أليكس ساندرو ودانيلو سيصلان في موعد بداية مباراة نابولي ضد يوفنتوس.

جدير بالذكر أن آخر مباريات أمريكا الجنوبية أقيمت فجر اليوم الجمعة بين الأرجنتين وبوليفيا وانتهت بفوز التانجو بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ليونيل ميسي.

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