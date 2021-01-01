بوتشيتينو يصدم مانشستر سيتي وجوارديولا بشأن حالة مبابي

نبأ سعيد لبي آس جي..

زف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أنباءً سعيدة لجماهير النادي الفرنسي بتأكيده على تزايد فرص لحاق كيليان مبابي بمباراة مانشستر سيتي.

مبابي لم يتواجد خلال فوز بي آس جي على لانس مساء السبت في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام سيتي ذهابًا يوم الأربعاء الماضي.

موقف الدولي الفرنسي من التواجد في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء كان غامضًا، لكن في نهاية المطاف أكد بوتشيتينو أن الأمور تسير على ما يرام وأنه على الأغلب سيلعب أمام النادي الإنجليزي.

المدرب الأرجنتيني في تصريحات لشبكة كانال بلس الفرنسية قال "أنا متفائل، نعتقد أنه سيكون معنا أمام مانشستر سيتي، سنرى كيف سيتطور غدًا، سنقرر قبل المباراة".

أما عن الفوز على لانس، فقال "كان علينا الفوز اليوم، كما أن علينا الفوز يوم الثلاثاء بهدفين وألا تسكن شباكنا أهداف".

وأتم "الشيء الأكثر أهمية هو الفوز، هذا أهم من لعب كرة قدم جيدة الآن، سنركز على مباراة السيتي والتكتيكيات التي سنطبقها".

الجدير بالذكر أن مبابي أحد أهم دعائم باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث سجل 37 هدفًا في 43 مباراة على مختلف الأصعدة، منهم 8 فقط بدوري أبطال أوروبا.