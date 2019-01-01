بوتشيتينو يُصدر بيانًا حول إقالته من تدريب توتنهام

يُحِب ناديه بوضوح..

عبّر ماوريسيو بوتشيتينو عن شكره وامتنانه لمالكي ومديري توتنهام على منحه الفرصة للعمل داخل الفريق اللندني، في الوقت الذي أكد فيه أنه سيلتقي مجددًا في يوم من الأيام بالنادي.

بوتشيتينو كان قد فقد وظيفته الأسبوع الماضي بعد تراجع النتائج تحت إمرته، وقد تولى جوزيه مورينيو مقاليد الإدارة الفنية في السبيرز، والذي أكد على أن الباب مفتوح أمام المدرب الأرجنتيني للقدوم إلى توتنهام في أي وقت.

وقد أصدر بوتشتينو بيانًا يشكر فيه الجميع بعد إقالته، حيث كتب:

"أود أن أتقدم بالشكل لجو لويس ودانيل ليفي لمنحي الفرصة كي أكون جزءًا من تاريخ توتنهام. أود أن أشكر كل شخص قد قابلته في توتنهام، أشكر اللاعبين وأطقم العمل وكل من تعاملت معاهم على مدار الخمس سنوات ونصف."

"أخيرًا، فإنني أُريد أن أشكر جمهور توتنهام بشكل خاص على وجه التحديد، لقد جعلوا النادي عظيمًا مع تشجيعهم الاستثنائي والرائع."

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"لقد بذلت قصارى جهدي لكي أحقق الأهداف التي اتفقت عليها مع الإدارة منذ أول اجتماع لي مع الإدارة. تواجدت تحديات صعبة بنفس قدر النجاح المثير."

"أتمنى الأفضل لتوتنهام في المستقبل، أنا متأكد من أننا سنلتقي مجددًا."

بوتشيتينو كان قد قاد توتنهام إلى المجد الأوروبي، عندما وصل بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يخسر اللقب على يد ليفربول في مباراة مثيرة انتهت بفوز كتيبة يورجن كلوب بهدفين نظيفين.

إلى جانب الإنجاز الأوروبي، فكان بوتشيتينو سببًا في تقدم السبيرز محليًا، حيث بات الفريق معه دائم الوجود في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، إلى جانب منافسته على اللقب عام 2016، والذي توِّج به ليستر سيتي في نهاية المطاف.

يذكر أن التقارير الصحفية قد ربطت اسم بوتشيتينو بالإشراف على بايرن ميونخ في الفترة المقبلة، وذلك بعد إقالة نيكو كوفاتش وتعين هانزي فليك بصورة مؤقتة حتى يناير المقبل، وسط أنباء كثيرة عن إعجاب الإدارة بمدرب ساوثامبتون الأسبق.