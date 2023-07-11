بوتشيتينو يزف البشرى للهلال .. قرار يحدد مستقبل لوكاكو في سوق الانتقالات!

هل نرى المهاجم البلجيكي يقود هجوم الهلال الموسم المقبل؟

اتخد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي، قرارًا يخص روميلو لوكاكو قد يسهل من مسألة انتقال اللاعب إلى الهلال.

لوكاكو عاد إلى البلوز بعد انتهاء فترة الإعارة مع إنتر، ولكن يبدو أنّ مستقبله لن يكون مع الفريق اللندني.

وأكد بوتشيتينو لصحيفة "التلجراف" البريطانية غياب لوكاكو عن معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد والذي ينطلق غدًا، الأربعاء.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلا أنّ اللاعب طلب الحصول على عدة أيام للراحة، وهو ما وافق عليه ومنحه الفرصة للبقاء بعيدًا عن تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة أنّ سبب استبعاد لوكاكو يرجع إلى قرار اللاعب بعد الانضمام إلى تشيلسي ومحاولته الرحيل خلال الصيف الجاري في ظل تلقيه لعدة عروض أبرزها من الهلال السعودي.

وأكدت الصحيفة أنّ إنتر يحاول الحصول على خدمات اللاعب، ولكنّه في انتظار التخلي عن أندري أونانا لصالح مانشستر يونايتد ليتمكن من رفع قيمة الصفقة.

كما أنّ يوفنتوس يضع اللاعب ضمن خياراته وقد يكون بديل دوشان فلاهوفيتش حال رحيله عن السيدة العجوز في الصيف.

جدير بالذكر أنّ الهلال أصبح قريبًا من التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو ليكون ثالث صفقات الفريق بعد نيفيز وكوليبالي.