بوتشيتينو يدافع عن نفسه بعد تراجع مستوى نيمار!

لا تظلموني أو تظلموه..

حاول مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، الدفاع عن نفسه ضد الانتقادات التي قالت أن وصوله للنادي الفرنسي أثر سلبًا على مستوى نيمار.

وحتى الآن لم ينجح نيمار في تقديم الأداء المأمول منه هذا الموسم، على عكس كيليان مبابي مثلًا الذي يُعد النجم الأول والأكثر تأثيرًا في بي آس جي.

البعض اعتبر أن التراجع الذي يعيشه نيمار في مستواه نابع في المقام الأول من قرارات بوتشيتينو الفنية، ولذلك حاول الأرجنتيني تقليل الضغوطات قليلًا من على كاهله.

وفي حديثه إلى الإعلام، قال بوتشيتينو في هذا الصدد "الظروف مختلفة دائمًا، المقارنات ليست عادلة، بالنسبة لي نيمار يتمتع بموهبة عالية من أفضل اللاعبين في العالم".

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كما أضاف "منذ أن وصلنا إلى باريس سان جيرمان ونحن نحاول تقديم كل شيء متاح حتى يكون في أفضل حالاته".

وواصل بوتشيتينو حديثه "أنا سعيد معه، إنه يتمتع بموهبة هائلة وكذلك هو في حالة جيدة للغاية".

واختتم مدرب توتنهام الأسبق حديثه بقوله "نحن في المركز الأول بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ولكن نعلم أن هذا ليس كافيًا، علينا مواصلة الأداء بصورة أفضل".

الجدير بالذكر أن نيمار قد خاض هذا الموسم 8 مباريات مع باريس سان جيرمان نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين فقط.