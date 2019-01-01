بوتشيتينو يدافع عن جهازه الطبي بعد إصابة فيرتونخين

إصابة خطيرة على مستوى الرأس للبلجيكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، عن جهازه الطبي ورفض تحميلهم المسؤولية في واقعة إصابة مدافعه يان فيرتونخن الخطيرة بمباراة أياكس في دوري الأبطال

وتعرض البلجيكي لالتحام قوي على مستوى الرأس مع زميله توبي ألدرفايرلد وحارس أياكس أندري أونانا، وظهر وهو ينزف أثناء علاجه، ولكنه عاد للميدان ليغادر بعدها بثوان بعدما ظهر غير متزناً.

وقال بوتشيتينو للإعلام: "لم أكن متداخلاً في القرار، الأمر يعود للطبيب، هناك قوانين وبروتوكول خاص اتبعوه، الحكم أكد على الأمر عندما رآه في حالة غير طيبة".

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وأضاف: "هو بحالة جيدة الآن، يمكنه السير وكان أكثر ارتياحاً، ولكن يجب أن يبقى تحت المتابعة بعد ضربة قوية مثل تلك، يجب علينا الحفاظ على صحة اللاعبين".

وختم: "كنت قلقاً، لو طلبوا مني التغيير سأقوم به، لست ذلك الشخص الذي يخالف الأمر، الجهاز الطبي هو المسؤول في هذا الموقف ولا يمكنني الجدال معه".

يذكر أن المباراة انتهت على واقع الخسارة لتوتنهام بهدف نظيف أمام ضيفه الهولندي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.