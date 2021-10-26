بوتشيتينو: وقعت في مشكلة مع نيمار ومبابي بسبب ميسي

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن غضب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي من تصريحاته حول ليونيل ميسي.

وقبل مباراة الكلاسيكو الفرنسي أمام مارسيليا في الجولة 11 من "ليج 1"، التي أقيمت مساء الأحد، أكد بوتشيتينو في تصريحات صحفية أن ميسي يستحق التتويج بالكرة الذهبية.

ورغم أن الأجواء تبدو جيدة بين ثلاثي باريس سان جيرمان الهجومي، إلا أن الشخصيات والرغبة في الفوز التي يملكها كل منهم قد يكون لها علاقة بالموضوع.

ويبدو أن مرور الدقائق لا يُحسن الأجواء بين نيمار ومبابي وميسي، حيث لا يزالون يتفقدون إلى النسق والتفاهم للعب سويًا حتى الآن.

بوتشيتينو، وبعد مباراة مارسيليا التي انتهت بالتعادل السلبي، تحدث عن تصريحاته بشأن فوز ميسي بالكرة الذهبية، وكيف أثر ذلك على مبابي ونيمار.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "واجهت مشكلة حين قلت إن ميسي يجب أن يفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: "تحدث مع نيمار ومبابي عن أنهما يستحقان أيضًا الفوز بالكرة الذهبية".

واختتم بوتشيتينو: "على أي حال، سيكون من الجيد فوز أي لاعب من باريس بالكرة الذهبية، لكن ميسي يستحقها".

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