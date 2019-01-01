بوتشيتينو: مورينيو شخص ساخر والمنافسة مع جوارديولا ليست شخصية

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر سيتي بالجولة الثانية من دوري الإنجليزي.

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أكد الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره مانشستر سيتي بالبريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وعلق خلالها على تصريحات جوزيه مورينيو الأخيرة حول فريقه.

وقال بوتشيتينو: "أنا أحب مورينيو، الجميع يعرف كم هو شخص ماهر، ويمكنه أن يكون ساخرًا في بعض الأوقات، لهذا هو واحد من أفضل المدربين في العالم".

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وأضاف: "أنا أحترم رأيه بشكل واضح، كذلك أن ممتن له، فإيمان شخص مثله بقدرة فريقي على المنافسة هو أمر هام للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل: "الأمر بالنسبة لي ليس عبارة عن منافسة مع بيب جوارديولا نفسه، أحاول أن أتفوق على كل مدرب أواجهه الأمر ليس شخصي على الإطلاق".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد حقق الفوز في الجولة الافتتاحية أمام أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف نظيف، بينما فاز مانشستر سيتي على وست هام بخماسية نظيفة.