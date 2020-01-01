بوتشيتينو: لم أتفاوض مع برشلونة وأحلم بريال مدريد

تحدث أيضاً عن الأنباء التي ربطته بالانتقال ليوفنتوس وإنتر وباريس سان جيرمان

كشف ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، عن حلمه بتدريب ريال مدريد، كما تحدث أيضاً عن حقيقة تقدم برشلونة بعرض للتعاقد معه.

المدرب الذي رحل عن توتنهام بمنتصف الموسم الماضي، ارتبط بتدريب برشلونة بعد رحيل المدرب السابق كيكي سيتيين.

ومع ذلك قرر النادي الكتالوني في النهاية، تعيين الهولندي رونالد كومان، ليعلق بوتشيتينو على كل هذه التكهنات.

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وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية لـ"ماركا" الإسبانية:"لم تكن هناك أي مفاوضات مع برشلونة، ولم أجلس مع رئيس النادي جوسيب بارتوميو".

وأما عن تعهده بعدم تدريب برشلونة نظراً لتشجيعه العدو اللدود إسبانيول:"كنت أتحدث بسخرية، كان المؤتمر الصحفي الأول لي مع توتنهام، وسألوني عن برشلونة لذلك أجبت بطريقة غير جادة".

وأضاف:"ربما الأمر يبدو لطيفاً لأي مشجع متطرف لإسبانيول، لكني لا أريد التحدث باسم هذا النوع من المشجعين رغم حبي الكبير للنادي".

وعن العروض التي قدمت له:"لم يتحدث معي باريس سان جيرمان ولا يوفنتوس ولا إنتر، تلقيت مكالمات من بنفيكا وموناكو فقط".

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واستكمل:"لا أعلم إذا كنت سأدرب ريال مدريد أم لا، بالطبع أحلم بهذه الوظيفة، ولكني لست المدرب الوحيد الذي يريد تحقيق هذه الأمنية".

يذكر أن بوتشيتينو لم يعمل في أي فريق آخر منذ رحيله عن توتنهام في نوفمبر الماضي، لكنه ارتبط بالعديد من الأندية الأوروبية.