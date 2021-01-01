بوتشيتينو لا يستبعد التعاقد مع ميسي في باريس سان جيرمان

سعيد بالعمل في بي آس جي..

لم يستبعد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، التعاقد مع ليونيل ميسي أو أي لاعب آخر، معتبرًا أن جميع اللاعبين سيكون مرحب بهم في ملعب حديقة الأمراء.

بوتشيتينو خلف توماس توخيل في تدريب بي آس جي، وبمجرد انتشار النبأ وتداولت الصحافة أن هذا قد يكون محفزًا إضافيًا لميسي لارتداء قميص النادي الفرنسي في العام المقبل.

وعقد باريس المؤتمر الأول لبوتشتيتينو مساء اليوم الثلاثاء، تحدث خلاله عن العديد من الأمور أهمها كان مستقبل سوق الانتقالات وعن سعادته البالغة بتدريب العملاق الفرنسي.

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الأرجنتيني قال "بدايةً، أظن أن سانتا كلوز كان كريمًا معي للغاية من خلال منحي الفرصة للعمل في نادٍ مثل باريس سان جيرمان، أغتنم هذه الفرصة لأشكر الرئيس (الخليفي) وليوناردو على هذه الفرصة".

كما أضاف "يمكن أن تكون هناك الكثير من الشائعات في نادٍ مثل باريس فلنتركها للمستقبل. يسعدني أن أكون هنا، إنه حلم أصبح حقيقة، سيكون لدينا الكثير من الوقت للتفكير في كل هذا".

وتابع مجيبًا عن إمكانية التعاقد مع ميسي أو كريستيان إريكسن أو ديلي آلي "باريس سان جيرمان نادٍ كبير وكل اللاعبين مرحب بهم هنا. وصلنا قبل أيام قليلة ونتناقش مع ليوناردو كل الخيارات المتاحة".

"نحن الآن في سياق صحي صعب (كورونا)، نحن نبحث بالفعل في البداية عن شفاء المصابين في فريقنا."

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أما عن نيمار وكيليان مبابي، فقال "بمجرد أن يبدأ نيمار التدريب معنا سنجد له أفضل مركز للتعبير عن إمكاناته ومواهبه، نيمار قائد أيضًا، وكلما زاد عدد القادة لدينا، كان ذلك أفضل للنادي والفريق".

"يمكن للاعب عظيم مثل كيليان اللعب في مراكز مختلفة على أرض الملعب، سواء في العمق أو الأطراف، إنها ليست المشكلة، الأهم هو الأماكن التي سيتواجد بها خلال المباراة."

وأتم "من الصعب مقارنة تجربتي الجديدة مع توتنهام، توتنهام سيظل محفورًا في قلبي دائمًا، لكن لكل نادٍ خصوصيته وتقاليده وثقافته، باريس سان جيرمان هو أحد أكبر الأندية في العالم".

يذكر أن بوتشتينو قد قاد توتنهام لاحتلال وصافة البريميرليج وكذلك لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتم إقالته في نوفمبر 2019 بعد خمسة مواسم ناجحة في النادي اللندني مع تراجع النتائج، ليخلفه جوزيه مورينيو.