بوتشيتينو: لاعبو توتنهام أبطال خارقون

المدرب الأرجنتيني يشيد برجاله في نهاية البريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر سعادته بإنهاء فريقه للبريميرليج في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، عقب التعادل مع إيفرتون 2-2 في الجولة الأخيرة.

وقال بوتشيتينو لبي بي سي عقب المباراة:"أود تهنئة لاعبي فريقي، إنهم أبطال خارقون، في بداية الموسم ما كان أحد ليصدق".

وأضاف:"إنه إنجاز كبير، أشعر بالفخر ولكننا لم ننهي الموسم بعد، لدينا ثلاثة أسابيع للتحضير للنهائي الذي سيكون أهم مباراة في تاريخنا".

وأوضح:"سمة هذا الموسم هي عدم الاستسلام، روح الفريق كانت مذهلة طوال الوقت".

وتابع:"الآن أنا ألاحظ ذلك، لقد كانت لحظة خاصة حين تأهلنا للنهائي، الآن أشعر بسعادتها أكثر من ليلة الأربعاء نفسها، والآن يمكنني تقدير كل لحظة".

يذكر أن السبرز تأهلوا لنهائي المسابقة بالفوز على أياكس 3-2 بعد خسارة الذهاب 1-0، ليصطدم بليفربول في النهائي.