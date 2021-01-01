بوتشيتينو: كومان طوّر برشلونة، وأملك طريقة إيقافهم

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يتحدث عن طريقة إيقاف برشلونة قبل مواجهة الفريقين.

أشاد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان بنظيره رونالد كومان مدرب برشلونة وبالعمل الذي قام به في الأشهر الأخيرة رفقة الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأكد خلالها أن كومان نجح في تطوير الفريق بشكل واضح.

وقال بوتشيتينو: "بكل تأكيد لدينا بعض الأفكار عن طريقة الهجوم أمام برشلونة وكيفية إيقافهم في المواجهة".

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وأضاف: "دائمًا ما أثق في لاعبي فريقي وفي قدرتهم على القيام بعملهم بأفضل طريقة ممكنة للخروج بأحسن النتائج".

وأكمل: "لقد شاهدت تطور برشلونة بشكل كامل منذ أن تولى كومان تدريبهم، ومن الواضح أن الفريق يدخل مرحلة جديدة والآن بعد مرور سبعة أشهر أفكار المدرب الجديد بدأت في الوضوح".

وأردف: "برشلونة فريقًا قويًا ولديهم أفكار واضحة ونجوم كرة قدم عظماء، وعقليتهم دائمًا تهدف للفوز، مثل الوضع في باريس سان جيرمان".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان يقام مساء الثلاثاء على أن يقام لقاء العودة في باريس في الثامن من مارس.