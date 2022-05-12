بوتشيتينو: فرنسا بحاجة للتحسن .. ومبابي كابوس لدفاعات الخصوم

بوتشيتينو يحلل أداء منتخب فرنسا.

يرى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان السابق أن منتخب فرنسا لا يزال يملك مجالًا كبيرًا لتحسين طريقة لعبه، بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.

المدرب الأرجنتيني حلل الطريقة التي لعب بها أبطال العالم 1998 و 2018 ضد بولندا، معتقدًا أن الفوز كان بسبب تألق كيليان مبابي أكثر من قدرتهم كفريق.

وقال بوتشيتينو لبي بي سي: "يجب أن تتحسن فرنسا كثيرًا وأن تلعب كفريق واحد حتى تتاح لها الفرصة".

وأضاف: "إنهم بحاجة إلى زيادة مستوى لعبهم وجودتهم إذا كانوا يريدون حقًا أن يكونوا مرشحين للفوز بكأس العالم، فعليهم أن يلعبوا كفريق واحد".

كما أثنى مدرب توتنهام السابق مثل كثيرين غيره على لاعبه السابق مبابي الذي كان حتى الآن أفضل لاعب في كأس العالم قائلًا: "لقد قام بعمل رائع ضد بولندا، موهبته لا تصدق ومن المستحيل إيقافه، جودته وقدرته على التسديد وتقنيته جيدة جدًا، إنه كابوس حقيقي للدفاعات المناوئة".

يذكر أن فرنسا على موعد مع مباراة قوية أمام إنجلترا، بعد أن تغلب بطل 1966 على السنغال 3-0 في مباراة دور ال16.