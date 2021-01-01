بوتشيتينو: عرفت أن برشلونة سيتحسن، ولا يمكننا أن نمحي الماضي!

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان يؤكد صعوبة مواجهة برشلونة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على صعوبة مواجهة فريقه أمام برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، وتطرق خلاله للحديث على أداء برشلونة في الفترة الأخيرة، وغيابات فريقه قبل اللقاء الهام.

وقال بوتشيتينو: "لدينا مواجهة استثنائية، عندما وقعت مع باريس سان جيرمان قبل 40 يومًا كنت أعلم أننا سنلعب مواجهة هامة ضد برشلونة، هدفنا الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهذه مسؤولية كبيرة علينا".

وأضاف: "فريقي لديه جاهزية كبيرة للتنافس، لا يوجد مدرب يقول عكس ذلك عن فريقه، لدينا مواجهة صعبة لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وأردف: "لدي الكثير من الهدوء، التاريخ مضى وسيبقى في الماضي ولا يمكننا أن نمحيه، نحن نعيش في الحاضر ونركز على ما هو قادم".

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وأكمل عن موقف لاعبه المصاب ماركو فيراتي: "نسير خطوة بخطوة، سنرى كيف سيكون حاله في التدريبات الأخيرة، وسنتخذ القرار النهائي بعد ذلك".

وتطرق للحديث عن برشلونة: "الفريق كان في حاجة للتأقلم على طريقة كومان في بداية الموسم، ولذلك لم أشعر بمفاجآة بعدما عندما رأيت التحسن في طريقتهم بالفترة الأخيرة".

وأنهى كلماته بالحديث عن غياب نيمار دا سيلفا وأنخيل دي ماريا: "الغيابات مؤثرة بكل تأكيد، لكن لدينا الكثير من العناصر البديلة".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان يقام مساء الثلاثاء على أن يقام لقاء العودة في باريس في الثامن من مارس.