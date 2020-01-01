بوتشيتينو: برشلونة؟ اسمي لا يتطابق معهم

ماوريسيو بوتشيتينو ينفى تواصله مع برشلونة

نفى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام أن يكون قد تواصل مع إدارة برشلونة في الفترة الماضية من أجل تدريب الفريق الكتالوني.

وكانت بعض الشائعات قد تحدثت عن تواصل بين الطرفين بعد خروج برشلونة الكارثي من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بالثمانية.

وفي الفترة التي تلت هذه المباراة وحتى أعلن برشلونة رسميًا إقالة كيكي سيتيين ثم تعيين رونالد كومان، كان بوتشيتينو ضمن الأسماء المرشحة لقيادة النادي الكتالوني.

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ولكن بوتشيتينو نفى ذلك تمامًا حيث قال إنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين إدارة برشلونة وكل ما قيل حول هذا الأمر لم يحدث من الأساس.

ونأى مدرب توتنهام السابق بنفسه مرة أخرى عن فريق برشلونة رغم أنه ندم على أقواله في الماضي والتي تضمنت إساءة لبرشلونة كونه مدربًا سابقًا لإسبانيول.

وأضاف: "التواجد في قيادة نادٍ عملاق مثل برشلونة له تكلفة عاطفية وحياتية كبيرة وفيه يعاني الفرد والعائلة، اسمي لا يتطابق كثيرًا مع برشلونة"

وتابع: "ربما كنت مخطئًا في الطرق التي تحدثت بها حول أنه سيكون من المستحيل التدرب هناك في المستقبل، لقد بالغت قليلاً، لكنها كانت ظروف اللحظة التي صرحت فيها بذلك"

وأردف: "إنها ليست مسألة قدرة، أعتقد أنني أمضيت سنوات عديدة في برشلونة، وأولادي أيضًا، ولكن إنه أكثر من مجرد نادٍ، إنه ليس فريق كرة قدم فحسب"

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يذكر أن برشلونة قد أقال كيكي سيتيين على خلفية الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا، ولستقر سريعًا على خليفته والذي كان رونالد كومان المدير الفني السابق للمنتخب الهولندي.

