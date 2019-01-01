بوتشيتينو: القوانين سبب خروج توتنهام من كأس كاراباو

توتنهام خسر بركلات الترجيح من تشيلسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

لام ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، التغيير الذي حدث على قواعد مسابقة كاراباو بالتسبب في وداع فريقه للمسابقة من نصف نهائي البطولة أمام تشيلسي.

وفاز تشيلسي بركلات الترجيح 4-2 بعدما انتهى الوقت الأصلى على وقع تفوقه بنتيجة 2-1، ليصبح مجموع اللقاءين 2-2 بعد انتصار سبيرز ذهاباً بهدف نظيف.

ونصت اللوائح في النسخ السابقة على لعب الأهداف خارج الأرض دوراً في حسم التأهل في حال التعادل، إذ كان يتم الاحتكام لوقت إضافي فقط، ولكن تم استبداله بركلات الترجيح هذا العام.

وقال بوتشيتينو بالمؤتمر الصحفي: "أهنيء تشيلسي، استحقوا الفوز، هذه بطولة حاولنا الفوز والوصول للنهائي وقمنا بعمل كبير، ولكن هذا الموسم نحن لا نحارب فقط المنافسين".

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(📽: IG/antoroccuzzo88) pic.twitter.com/XdyCLknuCc — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

وأتبع: "أنا لا أبحث عن أعذار، هذا سيجعلنا أقوى، لازلنا حاضرين في ثلاث بطولات أخرى، واليوم خسرنا أمام تشيلسي، أحد أقوى فرق أوروبا".

وواصل الأرجنتيني: "أشعر بالفخر بعد ما قدمناه، في إسبانيا وكل المسابقات في أوروبا إذا سجلت خارج أرضك تلعب 180 دقيقة وبعدا تعتبر فائزاً، غيروا القواعد هذا العام وخرجنا بركلات الترجيح".

واستطرد: "مزحت مع مساعدى بخصوصه، وقلت للاعبين أن يشعروا بالفخر، أي لاعب معرض أن يضيع ركلة ترجيح، الأمر متعلق بالمشاعر، أحياناً تسجل وأخرى تُضيع".

ويلعب تشيلسي مع مانشستر سيتي في نهائي البطولة على ملعب ويمبلدون الشهر المقبل.