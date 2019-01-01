بوتشيتينو: سأبكي لأسبوع لو توتنهام حقق دوري الأبطال

سبيرز يقابل ليفربول في النهائي المنتظر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، أن تسيطره عليه الدموع حال نجح فريقه بالفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

وشوهد المدرب الأرجنتيني باكياً في أعقاب نجاح فريقه بهزيمة أياكس في نصف النهائي والعبور للمباراة النهائية للمرة الأولى بتاريخه.

وقال بوتشيتينو مع "ميرور": "والدتي تصفني بالشخص كثير البكاء، تقول لي إنك تبكي عندما تكون فرحاً أو حزيناً، الأمر يحدث لي حتى عند سماع الموسيقى".

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بوتشيتينو يتحدث عن الفريق الأوفر حظًا في الفوز بدوري أبطال أوروبا 🏆🗣️ pic.twitter.com/uGxEADuamn — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

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وأكمل: "زوجتي تصفني بالمجنون بسبب سرعة تأثري وبكائي، لو فزت بدوري الأبطال قد أبكى لأسبوع ، المشاعر مختلطة، وصول النهائي هو ختام فصل مهم للنادي".

وواصل: "ولكن النهائي فصل منفصل نريد كتابته، المدرب شخص يجب أن يرى المشاكل مسبقاً، يجب أن تفكر لخمس سنوات أو عشر للأمام، أن تفكر قبل اللاعبين والجمهور".

ويتواجه توتنهام وليفربول في نهائي إنجليزي خالص بالأول من يونيو المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.