بواتينج وبودولسكي خارج خطط مدرب صغار ألمانيا للأولمبياد

عكس ما أشيع خلال الفترة الماضية..

نفت تقارير صحفية ألمانية، وجود جيروم بواتينج ولوكاس بودولسكي، ضمن خطط ستيفان كونتز، مدرب منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو 2020.

ويحق لكونتز، استدعاء 3 لاعبين فوق السن، للمشاركة في الأولمبياد، حيث ارتبط عديد النجوم بالانضمام إلى صغار المانشافت من بينهم بواتينج وبودولسكي.

صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أكد أن مدافع بايرن ميونخ، ومهاجم فيسيل كوبي السابق، ليسا ضمن قائمة المرشحين لخوض الأولمبياد.

وفي السياق ذاته، تلقى توماس مولر وماتس هوميلز، لاعبا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على الترتيب، اتصالاً هاتفيًا من أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، لإبلاغهما عن خطط كونتز.

وبجانب مولر وهوميلز، يخطط كونتز مع خمسة لاعبين آخرين للمفاضلة بينهم وهم ماكسيميليان أرنولد (فولفسبورج)، وديفي سيلكي (هيرتا برلين)، وماكسيميليانو أيغيستين (فيردر بريمن)، ساندرو فاجنر (تيانجين تيدا) وماكس كروز (فنربخشه).

يذكر أن، بودولسكي صاحب الـ34 عامًا، الآن لاعب حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الياباني فيسيل كوبي.

