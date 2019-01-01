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بواتينج: قد أبقى في بايرن ميونخ

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DAZN
جيروم بواتينج نجم فريق بايرن ميونخ يؤكد أنه قد يستمر في صفوف النادي البافاري رغم كل ما يثار حول مستقبله.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف جيروم بواتينج نجم فريق بايرن ميونخ أنه قد يستمر في صفوف النادي البافاري خلال الموسم المقبل رغم كل ما أثير حول مستقبله مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بواتينج لصالح صحيفة "كيكر" وأكد خلالها بواتينج أن كل الاحتمالات الخاصة بمستقبله متاحة.

وقال بواتينج: "بكل تأكيد لن أرحل عن بايرن ميونخ ركضًا، ولن أهرب من هنا، ومن الممكن للغاية أن أستمر في بايرن ميونخ، ذلك أمر يمكن تصوره".

وأضاف عن عرض باريس سان جيرمان في الموسم الماضي: "لقد وصلت لمرحلة أنني رحلت عن بايرن ميونخ في رأسي بالفعل بعد تلقي ذلك العرض".

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وأكمل: "عندما يأتيك مثل ذلك العرض وتحصل على وعد واضح لكن فجأة يأتي الرفض تجد نفسك في تشعر بالإحباط في داخلك".

جدير بالذكر أن بواتينج كان قد تلقى عرضًا من نادي باريس سان جيرمان للانضمام له في شهر أغسطس الماضي لكنه تمت ملاقاته بالرفض من قبل إدارة بايرن ميونخ.

 

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