بواتينج: ديمبلي مجرد فتى صغير ومشكلته في راتبه

كيفين برينس بواتينج لاعب برشلونة السابق يوضح مشكلة عثمان ديمبلي اللاعب الحالي في صفوف البلوجرانا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألقى كيفين برينس بواتينج لاعب برشلونة السابق وفيورنتينا الحالي بمسؤولية تراجع مستوى الفرنسي عثمان ديمبلي على من حوله من أشخاص.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بواتينج وأكد خلالها أن اللاعب في حاجة للنصح والإرشاد وأن عمره لا يزال صغيرًا للغاية على الوضع الذي وجد نفسه فيه.

وقال بواتينج: "عثمان ديمبلي مجرد فتى صغير ويحصل على الكثير من المال والجميع يعرف تفاصيل عقده المادية".

كشف أسباب رفض ديمبيلي باريس سان جيرمان

وأضاف: "يجب عليهم أن يضعوا ديمبلي في الطريق الصحيح لو لم يتعلم وقتها تلك ستكون مشكلته هو لكنه لا يزال صغيرًا للغاية ووجد نفسه في مسبح كبير".

وأكمل: "قيمته في ليلة واحدة أصبحت ١٥٠ مليون يورو وبطريقة ما لم يفهم كيف حدث ذلك لأنه لا يفكر في تلك الأمور وإنما يريد فقط أن يلعب كرة القدم".

جدير بالذكر أن ديمبلي كان أحد أسباب فشل صفقة عودة البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة عقب أن رفض الدخول في صفقة تبادلية.