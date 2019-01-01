بواتنج: ميسي الأفضل في العالم وأردت السفر ركضاً إلى برشلونة

اللاعب الغاني يؤكد حماسه الشديد للتجربة غير المتوقعة مع نادي برشلونة الإسباني

أعرب كيفن برنس بواتنج المنضم حديثاً إلى برشلونة، عن سعادته بهذه الخطوة الهامة خلال مسيرته الكروية.

برشلونة صدم جميع متابعيه أمس الإثنين، بالتعاقد مع بواتنج قادماً من ساسولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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اللاعب تم تقديمه بشكل رسمي اليوم وأجرى مؤتمراً صحفياً للكشف عن كواليس انتقاله.

وقال بواتنج:"عندما سمعت الخبر من وكيل أعمالي اعتقدت أنني بحلم، شرف عظيم لي اللعب لبرشلونة وأشكر الجميع على هذه الفرصة الرائعة".

وأضاف:"قلت زملائي أنني أردت الوصول هنا ركضاً وليس على متن طائرة، لم أتحدث مع فالفيردي حتى الآن لكني مستعد لبذل كل ما لدي من أجل الفريق".

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كل التمنيات بالشفاء 🙏 pic.twitter.com/4rA0VIJReM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وتابع:"شرف كبير اللعب بجوار ميسي أفضل لاعب في العالم وكذلك لويس سواريز المهاجم الأفضل بالعالم".

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وأما عن مركزه:"أنا الآن عمري 32 سنة ومن الجيد اللعب كمهاجم صريح، كل شيء يعتمد على المدرب، ولكن عن نفسي فأنا جاهز للعب حتى ضد إشبيليه غداً".

الصفقة كلفت برشلونة مليون يورو واحد مقابل الإعارة، مع وجود بند للشراء بـ8 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي.