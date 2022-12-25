"بهذه الطريقة سيوقف الهلال خطورة تاليسكا"

تاليسكا مصدر الخطورة الأولى على مرمى الهلال في ديربي الرياض

Shahid

كشف الإعلامي الرياضي عماد السالمي، عن الطريقة التي يجب عليها الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال، خلال مباراة ديربي الرياض أمام النصر، للحد من خطورة البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب العالمي.

ويستضيف النصر نظيره الهلال مساء غدٍ الإثنين، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.

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السالمي قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن: "الحل الوحيد أن يبدأ دياز بالكولومبي جوستافو كويلار ومحمد كنو والبيروفي أندريه كاريلو في وسط الملعب حتى لا يحصل تاليسكا على راحته في التسديد".

وأضاف: "ستتضح قيمة المدافع الكوري الجنوبي هيون بالديربي أمام نادي النصر، لأنه قادر على إيقاف خطورة مهاجمي العالمي".

ويعد أندرسون تاليسكا هو أهم عناصر نادي النصر خلال الوقت الحالي، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري المحترفين برصيد 8 أهداف، متفوقًا على كارلوس جونيور صاحب المركز الثاني بفارق هدفين.

Shahid