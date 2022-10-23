بهدية من ريفر بليت .. بوكا جونيورز يتوج بلقب الدوري الأرجنتيني

توج نادي بوكا جونيورز بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة 35 في تاريخه، رغم تعادله في الجولة الأخيرة مع ضيفه إنديبندينتي في مباراة الجولة 27 والأخيرة في موسم 2022، مستفيدًا من فوز غريمه ريفر بليت على راسينج بنتيجة 2-1.

راسينج كان منافس بوكا جونيورز الأول على اللقب قبل بداية الجولة الأخيرة، حيث كان بوكا متصدرًا برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن راسينج.

وكانت الإثارة حاضرة في المباراتين على حد سواء، حيث تقدم إنديبندينتي على بوكا جونيورز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء سجلها لياندو فيرنانديز، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة بعد دقيقتين فقط عن طريق جويليرمو فيرنانديز.

ونجح بوكا جونيورز في التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق سيباستيان فيلا، لكن خافيير فاييخو تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81.

جماهير ملعب "لا بومبونيرا" كانت خائفة من تقاعس ريفر بليت، الذي دخل المباراة وهو في المركز الخامس من أجل تفويت فرصة التتويج على بوكا جونيورز، لكن العكس تمامًا هو ما حدث.

ريفر بليت كان متأخرًا في النتيجة بهدف دون رد سجله ماتياس روخاس من علامة الجزاء في الدقيقة 56، لكنه تمكن من التعديل في الدقيقة 80 عن طريق ميجيل بورخا.

وبينما كانت المباراة تقترب من لحظة النهاية، حصل راسينج على ركلة جزاء في الدقيقة 88 تصدى لها فرانكو أرماني ببراعة، قبل أن يسجل بورخا هدف فوز فريقه القاتل في الدقيقة 90+4، ليهدي بوكا جونيورز لقب الدوري الأرجنتيني.

ومع نهاية المباراتين، ارتفع رصيد بوكا جونيورز إلى 52 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد راسينج عند 50 نقطة، ليضمن الفريق "الأزرق والأصفر" الفوز باللقب.