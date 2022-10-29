بهدف صاروخي وصناعة.. ميسي ينقذ باريس من السقوط أمام تروا

ميسي يساهم في فوز باريس سان جيرمان

شارك الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في فوز فريقه باريس سان جيرمان على نادي تروا بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء ضمن الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الفرنسي.

ولعب ميسي دورًا هامًا في عودة فريقه للقاء بعد التأخر في النتيجة، حيث سجل هدفًا رائعًا، وقدم تمريرة حاسمة لزميله نيمار جلبت التقدم لصالح الفريق الباريسي.

ماذا قدم ميسي؟

شارك ميسي في المباراة كلها ولمس الكرة 83 مرة، ومرر 52 تمريرة صحيحة بنسبة 82.5%.

قدم ميسي تمريرتين مفتاحيتين، وصنع فرصة محققة للتسجيل، فيما صنع الهدف الثالث الذي سجله نيمار لباريس سان جيرمان في الدقيقة 62.

وسدد ميسي الكرة 3 مرات، جاء 2 منهم داخل الإطار، وواحدة منعت من الوصول، وسجل ليونيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 55 عبر تسديدة صاروخية من خارج الصندوق.

وقام ميسي بعمل 3 عرضيات لم تنجح ولا واحدة منهم في الوصول بنجاح، وأرسل 5 كرات طويلة وصل 4 منهم بنجاح.

هل يساعد ميسي باريس سان جيرمان على تحقيق الألقاب؟

حتى الآن، يسير فريق باريس سان جيرمان بصورة جيدة للغاية في بطولة الدوري ودوري الأبطال، حيث يتصدر جدول ترتيب المنافسة المحلية كما هو الحال في مجموعة اللقب الأوروبي.

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كما أن ميسي يظهر بصورة مميزة هذا الموسم مع الفريق الباريسي، فبعد فشله الموسم الماضي في تقديم عروضه الاستثنائية، يعود البرغوث من جديد إلى مستواه المعهود.

مسألة تحقيق البطولات مع باريس مطروحة بشدة، خصوصًا حينما يتعلق الأمر بالألقاب المحلية، لكن يظل الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان هو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يسعى الأرجنتيني لتحقيقه.