بهدف أسطوري من زياش.. المغرب تسحق جورجيا وتستعد لكأس العالم
اختتم منتخب المغرب استعداداته لبطولة كأس العالم قطر 2022 اليوم، من خلال مباراة ودية ضد فريق جورجيا، انتصر فيها أسود أطلس بنتيجة 3-0.
وسجل يوسف النصيري هدف المنتخب الإفريقي الأول في الدقيقة الخامسة من خلال متابعة ممتازة لكرة تصدى لها الحارس، ليضعها مهاجم فريق إشبيلية برأسه في المرمى.
وعاد حكيم زياش للتسجيل لمنتخب بلاده من جديد بعد طول انتظار وخلافات ومشاكل انتهت أخيرًا، حيث أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29 من خلال تسديدة جاءت من قبل منتصف الملعب، في لقطة رائعة للغاية.
🎥| المغرب 2-0 جورجيا هدف حكيم زياش في الدقيقة 29 #مباريات_دولية_ودية#كأس_العالم_قطر_2022#المغرب#جورجيا #الإمارات #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 pic.twitter.com/FPYU4i97Aq— Arryadia TV (@arryadiatv) November 17, 2022
وأضاف سفيان بوفال الهدف الثالث للمغرب من خلال ركلة جزاء متقنة وضعها بقوة على يمين الحارس في الشباك، وجاء ذلك في الدقيقة 72.
جدير بالذكر أن المنتخب المغربي قد وقع في المجموعة السادسة رفقة كندا وبلجيكا وكرواتيا، وسوف يواجه الأخير في أول مواجهة بالمونديال يوم 23 نوفمبر.