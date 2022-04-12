بهدفه في بولندا.. جيرو يتجاوز هنري ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا
أفتتح اللاعب أوليفيه جيرو، أهداف المنتخب الفرنسي في مباراته اليوم أمام بولندا، في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة مميزة من كيليان مبابي.
ويواجه منتخب فرنسا نظيره البولندي ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الديوم بهدف نظيف.
وبهدف جيرو في شباك بولندا، تخطى الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي تييري هنري، وأصبح هو الهداف التاريخي للديوك برصيد 52 هدفًا.
فرنسا تفتتح التسجيل بتسديدة من جيرو بعد تمريرة رائعة من مبابي ⚽️🇫🇷— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2022
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ويسعى المنتخب الفرنسي إلى تحقيق الفوز على بولندا ومواصلة مشواره القوى ببطولة كأس العالم والدفاع عن لقبه بكل قوة.
وكان منتخب فرنسا قد تأهل للدور ثمن النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.