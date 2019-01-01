بن يدر: أشعر أنه الوقت المناسب للرحيل عن إشبيلية

لاعب منتخب فرنسا يود اللعب لأندية أكبر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعرب وسام بن يدر عن رغبته بالرحيل عن إشبيلية هذا الصيف، مؤكدًا حلمه باللعب لأحد أكبر أندية العالم.

وحظي المهاجم الفرنسي الذي ارتدى قميص الفريق الأندلسي قبل 3 سنوات بموسم أخير رائع، سجل خلاله 30 هدفًا في جميع المسابقات بينهم 18 هدفًا في الدوري الإسباني.

وارتبط بن يدر بالانتقال لبرشلونة هذا الصيف، ويرى صاحب الـ28 عامًا أن الوقت مناسب للتقدم خطوة جديدة في مسيرته الكروية.

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إذ قال لصحيفة لاباريسيا عند سؤاله عن إن كان الوقت المناسب للرحيل "إنه وقت مناسب، كما تقول. أشعر بهذا حقًا، لكن لا يمكنني تقليل الاحترام للنادي. سأكون سعيدًا بغض النظر عن قرارهم النهائي".

أضاف "الأمر يعود لهم لتقييم الوضع، لكني أحلم باللعب في مستوً أعلى، في أكبر أندية العالم وبجانب لاعبين من الطراز العالمي. هي فرصة لأرى أن يُمكنني أن أصل بمستواي".

"سأجري تقييمًا للوضع بعد إتمام المهمة مع منتخب فرنسا، لكن القرار سيبقى بيد إشبيلية".

يُذكر أن فرنسا خسرت أمام تركيا في تصفيات يورو 2020 يوم السبت الماضي، وستواجه أندورا الثلاثاء القادم.