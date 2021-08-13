نجم مانشستر سيتي السابق: بن وايت أفضل من فاران

خبرة الدوري الإنجليزي لصالح نجم المدفعجية

نجح نادي آرسنال الإنجليزي في ضم المدافع الأغلى في تاريخه هذا الصيف، بالتعاقد مع بن وايت من برايتون بـ50 مليون جنيه استرليني، ولكن هل هو حقًا أفضل من رافاييل فاران؟

المدافع الفرنسي على الجانب الآخر انتقل إلى مانشستر يونايتد من ريال مدريد بـ42 مليون جنيه استرليني، قبل عام واحد على نهاية عقده مع النادي الإسباني.

شون رايت فيليبس نجم مانشستر سيتي السابق، يعتقد أن آرسنال هو من وقع مع اللاعب الأفضل هذا الصيف.

وقال فيليبس في تصريحات لشبكة "TalkSPORT":" أحد الأشياء التي اعتقدتها أن آرسنال افتقد لمدافع مثله منذ سنوات طويلة".

وأضاف:"بن وايت لديه العقلية القديمة الكلاسيكية ولكنه كذلك يجيد لعب كرة القدم بالشكل الحديث المعروف للجميع".

وردًا على سؤال عما إذا كان وايت سيظهر بصورة أفضل من فاران هذا الموسم أجاب فيليبس:"نعم أنا شخصيًا أؤمن بذلك".

واستكمل:"أعلم أنه تصريح كبير وغريب للبعض، لكن وايت معتاد على الدوري الإنجليزي وكان يلعب بشكل أسبوعي مع برايتون".

وأنهى حديثه:"فاران على الجانب الآخر يلعب في بطولة جديدة بالكامل وسيتعرض لضغط هائل".

اقرأ أيضًا .. رودريجيز: ميسي لن يجد إلا مكانًا واحدًا في الدوري الإنجليزي

صلاح القائد وتجنب هاري كين .. نصائح الجولة الأولى لفانتازي الدوري الإنجليزي

يذكر أن بن وايت يستعد للظهور الأول الرسمي له مع آرسنال الليلة ضد برينتفورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وأما بالنسبة لفاران فمن المقرر غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد وليدز غدًا السبت، لعدم اكتمال إجراءات تسجيله بالنادي حتى الآن.