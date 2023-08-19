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بن نافل حسمها في باريس .. التفاصيل المالية الكاملة لانتقال ميتروفيتش للهلال!

علي سمير
Aleksandar Mitrovic Fulham 2023-24Getty Images
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نجم عالمي جديد على أبواب الهلال

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اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة التعاقد مع أليكساندر ميتروفيتش مهاجم نادي فولهام الإنجليزي خلال الأيام القليلة القادمة.

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النجم الصربي كان هدفًا للهلال على مدار الأسابيع الماضية، حيث دخلت إدارة النادي السعودي في محادثات مكثفة من أجل حسم الصفقة، لتأتي المحاولات بنجاح في النهاية.

شبكة "ريليفو" الإسبانية قالت إن فولهام والهلال اتفقا على انتقال ميتروفيتش إلى دوري روشن في صفقة تصل قيمتها إلى 58 مليون يورو بعد سلسلة من المفاوضات.

ومن المقرر أن يوقع صاحب الـ28 سنة على عقد يربطه بالهلال حتى يونيو 2026 مع الحصول على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو.

وأوضحت "ريليفو" أن اللاعب سيطير إلى باريس لإجراء الفحوصات الطبية بتواجد فهد بن نافل رئيس الهلال في العاصمة الفرنسية حاليًا لإتمام الصفقة.

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يذكر أن الهلال أبرم مجموعة من الصفقات النارية هذا الصيف، بضم الحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، والثنائي البرازيلي مالكوم ونيمار، بالإضافة لروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وصولًا بميتروفيتش.

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