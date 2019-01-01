بن ناصر يفسر اختياره الانتقال إلى ميلان

أفضل لاعب في أمم إفريقيا بدأ المشوار مع الروسونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر إسماعيل بن ناصر، النجم الجزائري، الأسباب وراء انتقاله إلى ميلان هذا الصيف رغم العروض العدة المتاحة.

بن ناصر لفت الأنظار الموسم الماضي مع إمبولي رغم هبوط الأخير، ثم توج تألقه بحصوله على جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا التي فازت بها الجزائر.

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وقال بن ناصر مع "دازون": "أنا مع ميلان نتاج عمل كبير، وهذه مجرد نقطة بداية، ميلان حاول ضمي قبل بطولة إفريقيا".

وأكمل: "أنا شخص صبور، طلبت من موكلي قبول فقط العروض الجادة، قال لي إن ميلان يريدني أكثر من أي فريق آخر".

وواصل متوسط الميدان: "جيامباولو لعب دوراً في إقناعي، قال لي إنه يحب اللاعبين من طرازي وأن دوري مهم له".

وأردف: "أحب التحديات، ومركز الريجيستا في ميلان تحدٍ كبير، لعبت بهذا المركز للمرة الأولى فقط أمام يوفنتوس العام الماضي".

وتحول بن ناصر للحديث عن عائلته: "بعد التوقيع هاتفت أخي الأكبر سمير، هو مشجع لميلان، لم يصدق الأمر في البداية".

واستطرد: "أنا جائع للعب، وبالنسبة لزملائي في الملعب هم عائلتي، وأنا مستعد للموت من أجل عائلتي، مازلت لم أستوعب إنجاز أمم إفريقيا وكوني أفضل لاعب، لعبت فقط سبع مباريات مع الجزائر".

وشارك بن ناصر كبديل في اللقاء الافتتاحي لميلان ببطولة الدوري، والذي خسره الأحد الماضي من أودينيزي بهدف نظيف.