بن ناصر: قالوا لي مستحيل أن تصبح لاعب كرة

النجم الجزائري يتألق في إيطاليا

كشف إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان، أن لم يتوقع أحد في بداياته أن ينجح في مشواره كلاعب كرة قدم، وكان يستعد ليشغل وظيفة أخرى.

وعاش بن ناصر عام 2019 مميز بعد تتويجه بأمم إفريقيا مع الجزائر واختياره أفضل لاعبي البطولة، ثم انتقل من إمبولي إلى ميلان.

وقال متوسط الميدان مع "ميدياست": "في المدرسة الأمور كانت على ما يرام، كنت في طريقي لأكون مهندساً".

وأتبع: "الجميع قال لي أنني لا أصلح أبداً ومستحيل أن يوماً ما أكون لاعباً لكرة القدم".

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وعلق بن ناصر على الفرصة الهائلة التي أهدرها أمام ساسوولو: "قمت بخطأ هائل، كان يجب أن أسدد بيميني ولم أر الخصم يصل قبلي، يجب أن أستمر في العمل".

وأضاع الجزائري كرة والمرمى خالي من منتصف الملعب الأحد الماضي بالدوري عندما تأخر في التسديدي وأبعد المدافع كرته.

ويلعب ميلان الأسبوع المقبل لقاءاً مهماً في ضيافة أتالانتا لحساب الجولة السابعة عشر من السيري آ.