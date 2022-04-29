"بن مساعد تمنى البطولات التي يخسرها الهلال للاتحاد"
أوضح الصحفي نبيل العبودي أن الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق لم يؤكد قط أنه يفضل الاتحاد على الزعيم.
جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح برنامج "الحصاد الرياضي"، الذي تذيعه قناة "24 الرياضية"، وتطرق خلاله للحديث عن تصريح: "الآسيوية صعبة قوية" الشهير.
وقال العبودي: "لقد قال بالحرف ردًا على سؤال يخص الاتحاد، أي بطولة لا يحققها الهلال أتمنى أن يحصل عليها الاتحاد".
اختيارات المحررين
وأضاف: "ردًا على سؤال يخص عبارة الآسيوية صعبة قوية قال إذا كان الأمر صعبًا على الهلال فهي مستحيلة على غيره في الوقت الحالي".
وأردف: "لم يتحدث عن أفضلية الاتحاد أو غيره، تكلم بتلك الطريقة في مقابلتين منفصلتين وأكد على حبه للاتحاد وأنه يقدر الفريق".
وكان بن مساعد كنا قد ترك رئاسة الهلال في 2015 وفي تلك الفترة حقق الفريق الدوري مرتين وكأس ولي العهد خمس مرات.
جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي في الوقت الحالي برصيد 60 نقطة وفارق 11 نقطة عن الهلال الذي لعب مباراتين أقل.