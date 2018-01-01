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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

بن عطية يعود لتدريبات يوفنتوس قبل الديربي

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المدافع المغربي يقترب من الظهور في الديربي ولكن إصابة اخرى تواجه المدرب ماسيميليانو اليجري

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

عاد المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس، لتدريبات النادي الإيطالي اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة تورينو بالدوري.

يوفنتوس خسر أمس من يانج بويز بدوري أبطال أوروبا، وعاد اليوم لإيطاليا مرة اخرى ليستعد للديربي المقام السبت القادم.

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الموقع الرسمي للنادي أعلن عودة بن عطية، وأكد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويأتي ذلك بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة، وحصوله على راحة من أجل عملية التأهيل.

وعلى الجانب الأخر تحوم الشكوك حول الكولومبي خوان كوادرادو، الذي خرج مصاباً من مواجهة يانج بويز.

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ويعاني كوادرادو من إصابة قوية تعرض لها في ركبته اليسرى، ومن المُقرر إجراء بعض الفحوصات الطبية لتحديد موقفه من مباراة تورينو.

ويلعب يوفنتوس الديربي وهو على صدارة الدوري بـ43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نابولي أقرب منافسيه.

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