لماذا رفض بن عطية اللعب لمانشستر يونايتد؟

مدافع يوفنتوس السابق فضل الانتقال إلى قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أتم مهدي بن عطية انتقاله من يوفنتوس إلى الدحيل القطري مقابل 10 ملايين يورو، وقد رفض اللاعب عرضًا من مانشستر يونايتد.

وأبدى اللاعب المغربي رغبته في الرحيل عن يوفنتوس بعدما خرج من التشكيل الأساسي للفريق هذا الموسم عقب عودة ليوناردو بونوتشي من ميلان ورغم تألقه الموسم الماضي وقيادته دفاع الفريق بنجاح ملفت، وقد ارتبط بعدة أندية أوروبية قبل أن يصدم الجميع بالانتقال للدوري القطري.

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اليونايتد يبحث عن مدافع يدعم به صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، وقد تقدم بعرض لضم بن عطية مقابل 10 ملايين يورو المطلوبة من ناديه الإيطالي للتخلي عنه والمساوية للعرض القطري، ولذا توقف الأمر على موافقة اللاعب.

قائد منتخب المغرب رفض عرض اليونايتد حسب صحيفة ديلي ستار، رغم أنه كان وفر له فرصة اللعب أساسيًا في أحد أعرق أندية العالم، إذ كان المدرب أولي جونار سولشار سيستخدمه بجانب فيكتور لينديلوف في قلب الدفاع.

السبب الصادم كما وصفته الصحيفة الإنجليزية كان حصول اللاعب على راتب أعلى في الدحيل القطري، إذ عرض عليه اليونايتد راتبًا سنويًا قدرة 3.2 مليون جنيه إسترليني فيما كان عرض النادي القطري 4.3 مليون جنيه إسترليني بجانب حوافز أخرى.