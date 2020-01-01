بن طالب يُغادر جحيم شالكه والدوري الإنجليزي وجهته المقبلة

الدولي الجزائري سيخرج أخيرًا من شالكه..

خضع نبيل بن طالب، لاعب شالكه، إلى الكشف الطبي في نيوكاسل يونايتد تمهيدًا للانضمام إليه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويُعاني الدولي الجزائري كثيرًا في شالكه منذ مارس الماضي، إذ تم إبعاده عن الفريق الأول كقرار تأديبي، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في البوندسليجا.

وبحسب التقارير الواردة من الصحف الإنجليزية، فإن بن طالب سيُعلن خروجه من جحيم شالكه إلى نيوكاسل في الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي.

هذه ليست التجربة الأولى لصاحب الـ25 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له وأن لعب في توتنهام والذي انضم من خلاله إلى شالكه عام 2017.

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وعلى الرغم من أن بن طالب كان من النجوم الأساسيين في شالكه في أول موسمين له، لكن خلافاته مع المدرب السابق دومنيكو تيديسكو كانت بداية نهاية مسيرته في الرويال بلوز.

مشكلة بن طالب في شالكه لم تكن فنية، بل كانت في العقلية، وهو ما يتضح في تصريح سابق لكريستيان هايدل، المدير الرياضي السابق لشالكه بقوله أن كل ما يهم اللاعب هو المشاركة حتى لو غاب وانتصر فريقه بنتيجة وأداء كبيرين.

يذكر أن نيوكاسل يعيش طفرة ملحوظة هذا الموسم مع ستيف بروس، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.