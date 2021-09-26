بن رحمة.. منافس جديد على كسب قلوب العرب في الدوري الإنجليزي

بعد فترة من التخبط، يعيش سعيد بن رحمة موسمًا استثنائيًا مع وست هام.

لا شك أن تواجد العديد من النجوم العرب في الدوري الإنجليزي أضفى إثارة كبيرة على حالة التشجيع في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

فيما مضى، كان تواجد النجوم العرب في أندية الدوري الإنجليزي بمثابة أمر ثانوي، صحيح أن الكثير من اللاعبين تواجدوا سابقًا في الدوري الإنجليزي، تحديدًا من شمال إفريقيا ونادرًا من مصر، لكن لم يكن الأمر مثلما هو الحال الآن.

صحيح أن الدوري الإنجليزي شهد تواجد نجوم بقيمة التونسي راضي الجعايدي ومواطنه حاتم الطرابلسي، والمصري أحمد حسام "ميدو" ومواطنه حسام غالي، والعماني علي الحبسي.

الوضع الحالي، بتواجد نجوم مثل الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح مع ليفربول، وحكيم زياش مع تشيلسي، وهم نجوم يقدمون الإضافة في كل جولة، ويثبتون أنهم لا غنى عنهم في تشكيلات مدربيهم، يختلف تمامًا عن الوضع في أوائل الألفية.

وإلى جانب صلاح ومحرز وزياش ومحمود حسن "تريزيجيه"، يشهد الموسم الحالي سطوع نجم جديد يستحوذ على اهتمام الجميع، هو الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب نادي وست هام.

بن رحمة يقدم أداء مذهلًا مع وست هام في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث تمكن الدولي الجزائري من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين في ست مباريات حتى الآن.

وربما يكون دخول بن رحمة في خطط 35.8% من خطط مدربي فانتزي الدوري الإنجليزي دليلًا آخر على تألق النجم الجزائري بشكل كبير في الموسم الحالي.

لكن مسيرة سعيد بن رحمة كانت مليئة بالمطبات والإحباطات قبل أن يجد التألق أخيرًا في ملعب لندن الأولمبي، ويصبح أحد أبرز اللاعبين في صفوف "ذا هامرز".

بداية بطيئة

سعيد بن رحمة بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي نيس في موسم 2013، وتحديدًا في رديف الفريق الفرنسي، والذي لعب له 37 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا.

سعيد بن رحمة خرج في عدد من الإعارات منذ عام 2016 وحتى 2018، حيث لم يتمكن من فرض نفسه على تشكيلة نادي نيس.

انفجار في دوري الدرجة الأولى

ربما جاءت خطوة انتقال سعيد بن رحمة إلى نادي برينتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لتمثل البداية الحقيقية للجزائري الشاب.

بن رحمة كان أحد أبرز لاعبي برينتفورد، وحصل على جائزة أفضل لاعب في صفوف "النحل" خلال موسم 2019-2020، وهو ما فتح الباب أمامه للانتقال إلى وست هام في أكتوبر 2020 على سبيل الإعارة.

وخلال مسيرته مع برينتفورد، لعب بن رحمة 94 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالها 30 هدفًا وقدم 27 تمريرة حاسمة.

موسم للنسيان في لندن

بدأ بن رحمة مشواره مع وست هام يونايتد ببطء، حيث ظهر للمرة الأولى مع فريق المدرب ديفيد مويس كبديل ضد ليفربول يوم 31 أكتوبر 2020، وهي المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي.

فيما بدأ بن رحمة أول مباراة له كأساسي مع وست هام يوم 11 ديسمبر 2020، في الفوز ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ربما تكون نقطة التحول في مسيرة بن رحمة مع وست هام هي قيام النادي اللندني بفسخ عقد الإعارة مع برينتفورد، والتوقيع معه بصفقة دائمة.

بن رحمة لعب في الموسم الماضي 33 مباراة مع وست هام في كافة البطولات، سجل خلالها هدفًا واحدًا فقط وصنع سبعة آخرين.

نقطة الانطلاق

بداية موسم 2021-2022 جاءت مغايرة تمامًا للدولي الجزائري، الذي وجد نفسه في مركز صانع الألعاب، الذي لعب فيه خمس مباريات من أصل سبعة.

ولم يغب بن رحمة سوى عن وست هام سوى في مباراة واحدة فقط خلال منافسات الموسم الحالي، وهي مباراة مانشستر يونايتد في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

بن رحمة افتتح الموسم بقوة، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما في أول مباراتين من الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي.

وأصبح بن رحمة حلًا هجوميًا مؤثرًا في خطط وست هام، ويلعب تقريبًا الدور الذي لعبه جيسي لينجارد في النصف الثاني من الموسم الماضي مع الفريق اللندني.

بن رحمة تسلل إلى قلوب جماهير وست هام في الموسم الحالي، وأصبح واحدًا من بين أبرز اللاعبين التي تتابعها الجماهير العربية بشكل عام والجزائرية بشكل خاص، بعد تألقه في الجولات الأولى من موسم 2021-2022.

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