بن رحمة ليس الوحيد .. صفقة إسبانية هامة تفشل بسبب "مشكلة في الكمبيوتر"!

خطأ مقصود أم مجرد صدفة؟

في ميركاتو هادىء تمامًا، أفسد "الكمبيوتر" واحدة من الصفقات المنتظرة بين الدوريين الإسباني والإنجليزي في اللحظات الأخيرة.

نادي ريال بيتيس اتفق مع نظيره وست هام للتعاقد مع لاعبه بابلو فورنالس، ولكن الصفقة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بسبب مشكلة إلكترونية من جانب الهامرز.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن رابطة الليجا قامت بتسجيل اللاعب على موقعها عبر شبكة الإنترنت، ولكن الأمور توقفت عند التحقق من صحة الوثائق الخاصة بتوقيع فورنالس بسبب ما حدث من الكمبيوتر الخاص بوست هام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد ثلاث ساعات من إغلاق السوق قال راموس ألاركون الرئيس التنفيذي لريال بيتيس لبرنامج "El Chiringuito":"هناك حادثة وقعت في اللحظة الأخيرة مع فورنالس، نعتقد أن الأمر يتعلق بالكمبيوتر الخاص بوست هام، كنا نعمل على حلها حتى إغلاق السوق".

وأضاف:"لقد قدمنا جميع المستندات في الوقت المناسب، حادثة الكمبيوتر لم تحدث معنا فقط ولكن في حالات أخرى ونأمل في أن يتم حلها في الأيام القليلة المقبلة، هناك حالة من التفاؤل الحذر تجاه تجاوز هذه المشكلة".

والغريب أن الأمر ذاته تكرر مع وست هام أيضًا في صفقة انتقال لاعبه الجزائري سعيد بن رحمة إلى ليون، وهو الأمر الذي دفع النادي الفرنسي لإصدار بيانًا رسميًا للتنديد بما وصفه بـ"السلوك غير المفهوم" للهامرز لعدم القيام بالإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة.

وبعد فشل انضمام بن رحمة من جانب وست هام، هدد ليون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة النادي الإنجليزي إذا لزم الأمر، ولكن بيتيس يتعامل مع الموقف الخاص به بشكل مختلف وينتظر التوصل لحل المشكلة الفنية التي وقعت.