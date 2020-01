بن رحمة | محرز جديد في سماء الكرة الإنجليزية

إذا توجهت إلى تويتر وكتبت بن رحمة باللغة الإنجليزية، ستجد عدداً هائلاً من الرسائل، نصفها من جماهير برنتفورد تطالب بعدم بيع نجمها، والنصف الآخر من جمهور أستون فيلا يطلب من إدارته دفع العشرين مليون جنيه استرليني التي ذُكرت كسعر للاعب الجزائري.

يشهد الموسم الحالي حتى الآن تألقاً غير عادياً للمهاجم الجناح صاحب الأربعة وعشرين عاماً، والشراكة الهجومية مع زميليه بريان مبويبو وأولي واتكينس، والتي تُعرف بBMW بأن يقبع الفريق على بعد ست نقاط فقط من قمة ترتيب التشامبيونشيب.

The 'Algerian Messi' has been at it again. 🇩🇿💫 The skills of @Benrahma2 are ridiculous. 😱 What. A. Talent. 🐝 #BrentfordFC pic.twitter.com/CjjNg2KGPC

وبعد سنوات في البداية بفرنسا مع أكاديميات بالما وكولميي، جاء الانتقال إلى صفوف نيس في 2013، ولكن على مدار خمس سنوات بقميص فريق الريفيرا لم يحظ بن رحمة بفرصة كبيرة مع الفريق الأول، فلعب معه فقط 17 مباراة وسجل ثلاثة أهداف، وأمضى معظم فترته هناك مع الفريق الثاني، أو معاراً حيث لعب مع أنجيه، أجاكسيو، وشاتورو.

ولكن رغم كثرة التنقل وعدم الاستقرار، كان هناك من يتابع بن رحمة عبر المانش، فالتقطته أعين مسؤولي برنتفورد في يونيو 2018 مقابل فقط مليون ونصف المليون استرليني. مباشرة تألق الجزائري في إنجلترا وسجل هدفه الأول في مباراته الثالثة، ورغم تعرضه لإصابة في الأسابيع الأولى، ولكنه عاد أقوى، وسجل تسعة أهداف في 14 مباراة خلال يناير 2019، ولكن عادت الإصابات لتطارده، ليغيب عن ختام الموسم بسبب إصابة بالكاحل.

قدم بن رحمة موسماً أولاً مميزاً بلغة الأرقام بعد أن شارك في 45 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 11 هدفاً وصنع 17، وتم اختيار هدفه بمرمى تشارلتون كأفضل أهداف برنتفورد للموسم، وهي المباراة التي سجل بها هاتريك، وأصبح معشوقاً للجماهير بسبب أسلوب لعبه الذي يتسم بالمراوغات والبحث دوماً عن التمريرة الحاسمة، لتُطلق عليه مسمى "ميسي برانتفورد".

⚽️⚽️⚽️ Said Benrahma scored a Lionel Messi-style hat-trick for @BrentfordFC on Saturday!



🙌 The first was special

👌 The second was classy

👏 And the third was top drawer too@Benrahma2 #BrentfordFC pic.twitter.com/jumhNKLbdj