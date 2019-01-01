بني ياس: "الجزيرة" سلاح يوسف جابر للضغط على الإدارة

قائد الفريق لم يحسم مستقبله بعد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصدر مسؤول في نادي بني ياس قوله بأن القائد يوسف جابر يضغط على الإدارة لصرف مستحقاته المتأخرة.

ويُحيط الغموض بالمدافع صاحب الـ34 عامًا، إذ لم يُجدد عقده الذي انتهى مع الفريق السماوي وارتبط مؤخرًا بالانتقال للجزيرة، خاصة بعد مستواه الممتاز في الموسم الأخير وترشيحه لجائزة أفضل لاعب مواطن التي فاز بها خلفان مبارك.

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واعترف المصدر المسؤول بوجود مستحقات متأخرة للاعب لدى النادي، لكن مؤكدًا أنهم يعملون على صرفها وأنهم أحد أفضل الأندية فيما يتعلق بصرف رواتب اللاعبين، موضحًا أن جابر يضغط على النادي بالتلويح بالانتقال لنادي الجزيرة.

وأكد على احترام وتقدير النادي لقائده ورغبتهم في بقائه معهم لما يُمثله من أهمية لبني ياس وجماهيره، موضحًا أنهم قدموا له عرضًا جيدًا لتجديد عقده ومنحه راتبًا من الفئة الأولى، لكن محذرًا في نفس الوقت أن مدة ذلك العرض لن تطول وقد ينتقل لغيره.