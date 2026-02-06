بسبب تصرفه ضد بنفيكا .. إيقاف رودريجو في دوري أبطال أوروبا

بينما يستعد لإثبات نفسه في الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، سيتعين عليه أيضاً التعامل مع الإيقافات. وسيُحرم «الميريني» من رودريجو جوس وراؤول أسينسيو في لشبونة.

ستُقام مباراة الذهاب على ملعب «إستاديو دا لوز» يوم الثلاثاء 17 فبراير، على أن تُقام مباراة الإياب بعد ثمانية أيام في «البرنابيو». وسيُحرم ريال مدريد من راؤول أسينسيو، الذي طُرد بعد تلقيه بطاقتين صفراوين بسبب أخطاء ارتكبها، وسيُوقَف عن مباراة الذهاب. كما فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامات قدرها 40 000 يورو ووجّه إنذارات للمدربين جوزيه مورينيو وألفارو أربيلوا لتأخيرهما انطلاق المباراة.

وكان البرازيلي رودريجو جوس بدوره قد تأكد غيابه مسبقاً عن مباراة الذهاب في لشبونة بعد طرده. وقد تلقى مهاجم ريال مدريد بطاقتين صفراوين في الوقت بدل الضائع بسبب الاعتراض، بعدما احتج على إلغاء هدف لـ«الميرينجي» بداعي ارتكاب خطأ على الحارس أناتولي تروبين، الذي سيسجل في النهاية هدف الفوز. ومع ذلك، كما ذكرت صحيفة «ماركا»، فرض عليه «يويفا» مباراة إضافية بسبب «ألفاظ مسيئة ومهينة تجاه الحكام»، ما يعني أنه سيغيب أيضاً عن مباراة الإياب.

وسينضم إلى جود بيلينجهام في المدرجات، إذ سيغيب لاعب الوسط الإنجليزي لمدة شهر بسبب تمزق في أوتار الركبة، والخبر الجيد لأربيلوا أن ريال مدريد يأمل في عودة ترينت ألكسندر-أرنولد وأنطونيو روديجر وفيرلان ميندي خلال الأسبوعين المقبلين، ما من شأنه أن يخفف الضغط عن دفاعه. يواصل إيدر ميليتاو فترة تعافيه، لكن أربيلوا سيتمكن من الاعتماد على دين هويسن وروديجر، إحدى أكثر ثنائيات قلب الدفاع صلابة لديه.