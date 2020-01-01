بنعطية يكشف اهتمام باريس سان جيرمان وريال مدريد بنجم يوفنتوس

هناك إنهاك من نظام ساري..

كشف مهدي بنعطية، لاعب الدحيل القطري ، أن زميله السابق في يوفنتوس ميراليم بيانيتش، يلقى اهتمامًا من قبل باريس سان جيرمان ، كما كان ريال مدريد يُريد ضمه، غير أن رغبته واضحة وهي الاستمرار داخل أليانز ستاديوم.

وكان الدولي المغربي قد غادر البيانكونيري في الصيف الماضي إلى الدوري القطري، ولكنه لا يزال يحتفظ بعلاقة مميزة مع أغلب لاعبي اليوفي، وبالأخص، يُعد بيانيتش هو أحد المقربين منه.

بنعطية في تصريحات لصحيفة توتو سبورت قال "بيانتيش لا يزال يمتلك 3 أعوام في عقده الحالي مع يوفنتوس، إنه صحيح أنه في كل سوق انتقالات تكون الفرصة مواتية أمامه للرحيل، ولكنه سعيد في تورينو.".

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كما أضاف "باريس سان جيرمان مهتم بالحصول عليه، ومن قبل كان هدفًا لريال مدريد، ولكن في النهاية، يسود حبه ليوفنتوس، فهو يشعر بالثقة هناك.".

"في غرفة خلع الملابس هو واحد من القادة، إنه يعرف كيف يجذب سمع الجميع ويحظى باحترامهم، في النهاية كل شيء في يد النادي، هم من قد يقررون أن يبيعوه."

"في الوقت نفسه الأمر يتوقف على اللاعب ذاته، إنه باقٍ في تورينو، لم يقل لي أبدًا أنه يود الرحيل، بالعكس، لقد أخبرني أن يوفنتوس غيّر عقليته، الآن بات يلعب للفوز فقط."

وأتم "إنه الآن يتبع نظام تكتيكي جديد مع ساري، يركض كثيرًا مثل ماتويدي، الثنائي أخبراني بأنهما منهكان كثيرًا، ولكن في النهاية هذا أسلوب جديد يتبعه الفريق.".

يذكر أن ساري يلقى العديد من الانتقادات مع اليوفي رغم تصدره لترتيب السيري آ هذا الموسم، فلم يُقدمه معه فريق السيدة العجوزة ما كان مأمولًا أو شبيهًا بما كان عليه نابولي وتشيلسي تحت قيادة الفيلسوف الإيطالي.