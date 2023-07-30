"نصف مستواه بتاريخك كامل" .. إشادة ناصر الشمراني بعبد الرزاق حمد الله تجلب له السخرية!

زهيرة عادل
Abderrazak Hamdallah - Nasser Al-ShamraniGOAL AR
عبد الرزاق حمد اللهالإتحادالهلالدوري روشن السعودي

حتى وإن لم تنتقد الساطي، فأنت معرض للسخرية والهجوم!

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رغم أن ناصر الشمراني؛ نجم الشباب والهلال والاتحاد السعوديين الأسبق، لم يخطئ في حق المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، إلا أنه تعرض للهجوم بطريقة غريبة من قبل الجمهور!

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الشمراني هو الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين برصيد 167 هدفًا، بينما يحل المغربي في المركز الخامس برصيد 110 أهداف.

وعندما سُئل اللاعب السعودي عن الساطي، علق: "هذا من يمكنه كسر رقمي، فلا يوجد هدافون في دوري المحترفين السعودي إلا أنا".

ورغم أنها إشادة واضحة بإمكانيات حمد الله إلا أنه الحساب الاتحادي الجماهيري "المدرج الذهبي"، تبعه تقليل من الشمراني، إذ جاءت غالبية التعليقات على غرار: "بنصف مستواه بتاريخك بالكامل".

يذكر أن حمد الله خلال ست سنوات في الدوري السعودي، نجح في حصد لقب الهداف ثلاثة مواسم: 2018-19 (34 هدفًا)، 2019-20 (29 هدفًا)، و2022-23 (21 هدفًا).

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