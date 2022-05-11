"بنسبة 95% دي يونج سيلعب مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل"

يبدو أن الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة الإسباني لن يستمر طويلًا في النادي الكتالوني، وتشير تقارير إلى أنه قريب جدًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وارتبط دي يونج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد منذ تم الإعلان رسميًا عن تولي الهولندي إريك تين هاج قيادة "الشياطين الحمر" فنيًا في الموسم المقبل.

ويعد دي يونج قطعة أساسية في برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، والذي أكد أكثر من مرة سعادته بأداء اللاعب وثقته في قدراته.

ورغم التصريحات التي أكد فيها دي يونج سعادته في برشلونة ورغبته في الاستمرار في "كامب نو"، إلا أن الصحفي الإسباني جيرارد روميرو يؤكد اقترابه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وقال رميرو عبر قناته على تطبيق "تويتش" لمقاطع الفيديو: "هناك فرصة تصل إلى 95% بأن ينضم فرينكي دي يونج إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف: "برشلونة بحاجة للبيع لأسباب مالية، سيتم إغلاق الصفقة بقيمة تتراوح بين 70 و80 مليون يورو".

واختتم: "فرينكي دي يونج سينتقل إلى مانشستر يونايتد، إنها قضية اقتصادية بحتة، برشلونة يحتاج لبيع لاعب من نجومه".

ويجب على برشلونة أن يقوم بعملية بيع عالية القيمة في الصيف، حتى يتمكن النادي من إدارة شؤونه المالية في الموسم المقبل، ويتحرك بأريحية في سوق الانتقالات.

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