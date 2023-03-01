بنزيما ينتقد حفل جوائز الأفضل على طريقته الخاصة .. ورسالة لفينيسيوس!

بنزيما يفتح النار على الفيفا!

أرسل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، رسالة مسترترة على ما يبدو منتقدًا فيها حفل جوائز الفيفا "ذا بيست" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

اللاعب الفرنسي نشر في حسابه عبر "إستوري" على إنستجرام صورة بكل الألقاب والجوائز التي حققها مع ريال مدريد ومع المنتخب الفرنسي في الفترة الزمنية التي كانوا يقومون فيها بالتصويت على جوائز "ذا بيست 2022" وأبرز بنزيما تسجيله ل63 هدفًا و21 تمريرة حاسمة.

وفاز ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والمتوج مع الأرجنتين بكأس العالم بجائزة فيفا لأفضل لاعب في عام 2022، بينما جاء كيليان مبابي الثاني في الأصوات وأخيرًا بنزيما.

لم ينس بنزيما زميله في الفريق فينيسيوس جونيور الذي على الرغم من كونه أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم في الأشهر الأخيرة، إلا أنه لم يتواجد ضمن الفريق المثالي وفقًا لجوائز "الأفضل".

وشارك المهاجم الفرنسي صورة مع فينيسيوس وعلق عليها "الوحش"، ويذكر أن الشاب البرازيلي جاء في المركز ال11 ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب 2022.