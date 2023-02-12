بنزيما يمنح المهاجمين "روشتة" التسجيل أكثر: عليك فقط احترام كرة القدم!

بنزيما يعلق على أهمية هنري في مسيرته، وكيف يمكن أن يسجل المهاجمون أهدافًا أكثر.

كشف الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني عن مدى أهمية مواطنه تييري هنري أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي في حياته كلاعب.

بنزيما تجاهل هنري بشكل شبه دائم في أحاديثه عن ملهمه في كرة القدم، حيث تحدث عن دور البرازيلي رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان، وأنهما مصدر إلهامه في مسيرته.

لكن بنزيما، وفي مقابلة مع برنامج "Telefoot" الفرنسي كشف عن مدى أهمية هنري بالنسبة له، وأنه يضعه في المرتبة الثانية بعد رونالدو كأفضل مهاجم شاهده.

وقال بنزيما: "تييري هنري أسطورة حقًا، حتى لو نشأت وأنا أتابع رونالدو، لكن تييري هنري بالنسبة لي يأتي بعده مباشرة".

بنزيما تطرق في حديثه إلى أهمية أن يفهم المهاجم كرة القدم بشكل كامل، ولا يركز فقط على تسجيل الأهداف.

وقال: "كلما فكرت أكثر في اللعبة واحترمت كرة القدم، كلما سجلت أهدافًا أكثر".

وأضاف: "أهمية التفكير في المباراة بالنسبة لقلب الهجوم يتجاوز الهوس بالتسجيل".

واختتم: "إذا كنت تفكر فقط في التسجيل، ستواجد مدافعين جيدين وينتهي الأمر، بما أنك لا تعرف كيف تلعب كرة القدم، فلن تعرف كيف تلعب بلمسة واحدة ولا كيفية التحرك، لن يكون لديك سوى التسجيل".

يذكر أن بنزيما لا يعيش أفضل مواسمه مع ريال مدريد، حيث أثرت الإصابات بشكل كبير على موسم اللاعب الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.